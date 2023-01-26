公務員是鐵飯碗，即便不算高薪，但生活相對穩定。就有網友分享，一名公務員長輩每天工作不到半小時，因為太無聊所以辦退休，讓他十分訝異，甚至想要報考公務員，卻引起不少公務員打臉，認為現今公務員事多錢少，不能跟老一輩的公務員相提並論。

原PO在Dcard發文表示，自己拜訪親戚家，一家都是公務員，有一位年紀最長的伯父分享工作，一天工作不到半小時，感覺人生沒什麼意義所以就辦退休了，當時月薪7萬多，現在月退領5萬，此番言論也獲得其他公務員親戚的贊同，也讓做餐飲的原PO思考「公務員真的那麼爽嗎？」，甚至興起想轉考公務員的念頭。

貼文引起眾人熱議，不少過來人直言公務員今非昔比，「我現在進公職，單位每個人都瘋狂加班喔，而且加班費還有上限，只有比慘的」、「現在事情一大堆，又不給你加班費，福利又差，最後都在比責任感，誰待比較久」、「新進就別肖想了，不怕被黑可以試試，我看個時間就被同事嗆不認真」、「以前一件事情有10個人分著做，現在公部門事情很多，但人力不足，10件事情只有一個人做都還不算什麼事」。

不過也有人分享部分職缺確實錢多事少，「真的是老人才這樣，我爸今年退休，從去年開始一個禮拜上兩天，一個月薪水九萬，上班也沒什麼事做」、「真的這麼爽啊，我上班都在玩手機看影片，給你參考，一個禮拜做沒兩小時」、「公務員本來就很爽，尤其是原住民或是偏鄉的公所，有機會下午去查勤看看」、「爽單位有屎缺、屎單位有爽缺，適用全世界各行各業」。