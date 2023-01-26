命理師詹惟中常在節目分享算命經驗，靠著豐富命理知識以及幽默說話風格，出道20多年仍未被大眾所遺忘，今(26日)是初五迎財神的日子，詹惟中卻自爆除夕那晚，右眼微血管嚴重出血，眼白布滿血絲，還掛了2次急診治療，令他感慨說道，今年最大的心願就是不要生氣、不要用太大力氣，以免再出狀況。

詹惟中在臉書PO出近拍照，照片中他一臉沉重看向前方，眼球竟變成駭人的血紅色，兔年的第二個月就遇此劫難，醫師安慰詹惟中說：「你這個應該是好兆頭啦，兔子的眼睛是紅的，表示你今年會旺旺旺！」但詹惟中聽了沒比較好受，無奈透露：「我是如廁過於用力～」，還打出3個哭臉符號，不過儘管健康出問題，昨天跟今年仍四處跑行程，根本無法好好休養。

詹惟中的右眼布滿恐怖血絲，醫師安慰是好兆頭。(圖/詹惟中 FB)

對此，藝人朋友李佩甄留言安慰：「雄兔眼迷離」，何妤玟打氣：「老師，新年快樂，身體健康，永遠硬邦邦喔」，網友們也給予建議：「要多注意血壓喔！」、「多吃高纖蔬果，魚油也要補充，可以讓微血管潤滑消炎喔！重點是不要壓力太大」、「會自行吸收，別擔心，不會影響視力，多休息，點眼藥水」。

詹惟中近年身體亮紅燈，甚至算出有血光之災，前年原本想藉由開刀治療打呼問題，卻意外發現頸椎3、4節長骨刺，因此跟醫師約在2022年動手術，儘管醫師告知成功率很高，仍抱持保留態度，加上見到多位藝人陸續離世，自爆已寫好遺囑，甚至靈堂、遺照都準備好了，讓粉絲們皆相當擔憂。