大陸電商平台阿里巴巴26日公布2023年春節「暖」消費報告顯示，兔年春節，線上線下需求提振，旅遊影業消費回暖，地方特色消費升溫，帶動市場呈現盎然的暖意和信心。

以消費來說，根據旅遊平台飛豬的統計，2023春節期間，訂單量比去年增長超260％，大理、麗江、廈門、三亞、北海成民宿預訂最熱城市，許多南方旅遊景區的遊客人數都出現爆發式增長。其中，雲南的度假商品成交額漲了超過14倍，海南春節期間度假商品訂單量年增24％，赴港機票預訂人次年增超22倍。

電影票房同樣表現搶眼。據燈塔專業版資料，截至1月26日11時58分，2023春節檔（1月21日～27日）包含預售的總票房突破人民幣（下同）52.63億元，觀影人次突破1億人。

有趣的是，今年大陸民眾銷量最高的「健康年貨」，包括檢測儀器／試紙、助聽器、減肥瘦身藥、製氧用品、調節三高的滋補品等都是熱銷品。另外，阿里生鮮平台盒馬的輕養生類商品，也在春節期間出現熱銷，亦可說是疫後崛起的另類商機。