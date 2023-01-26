去年九合一選舉，民進黨大敗，總統蔡英文也因此辭去黨主席，副總統賴清德則成為新的黨主席，更放眼未來的2024總統大選，民進黨內部各派系呈現一片混亂。對此，民進黨台北市議員王世堅今（26）日就以「皇帝不急、急死太監」猛轟，「太監就是身邊一直搶著要來爭取權位的人，這些人先前已經害慘民進黨」，這讓他非常痛心。

王世堅今日在網路節目《年代向錢看》中表示，其實民進黨內即便是有「兩顆太陽」的效應，但這「兩顆太陽」還是很和諧溫馨的，第一顆太陽蔡英文總統會盡全力輔佐下一任，來把綠色棒子傳承下去。王世堅接著說，「但現在卻變成『皇帝不急、急死太監』，太監就是身邊一直搶著要來爭取權位的人」。

王世堅直言，「這些人先前已經害慘民進黨，現在還糾結在一起，他們利用派系有的力量、利用行政院有的行政資源，然後豢養特定的媒體、特定的節目，側翼網軍豢養一堆，然後他們形成一種像『投名狀』的這一群人，殺我兄弟者必殺之，只要不是他們這一族這一派系的人，非我族類其心必異」。

王世堅最後說，「他們一塊一塊的凝結，互相廝殺，我覺得這很糟糕，其實民眾慢慢看得懂，這就是為什麼我們民進黨的支持度會慢慢下滑到和國民黨打平，我其實非常痛心」。