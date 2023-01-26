小型、廉價的無人機是新時代戰場的明確威脅，在這次烏克蘭戰爭表現得淋漓盡致。現有的對抗方式明顯不足，大多是以機槍、機砲直接擊落，顯然很不划算。美國陸軍授予伊普魯斯公司(Eprius)一份價值6610萬美元的微波武器開發合約，代號「李奧尼達」(Leonidas)，發射高功率微波，快速擊落成片的多架無人機。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，為了應對無人機的威脅，這十年來，人們想到各種辦法，幾乎可說是五花八門，比如有些馴養獵鷹，由獵鷹去擊落無人機，不過效果不好，鷹爪容易受傷。之後是電波干擾器，或是利用無人機發射捕捉網。這些方式大多解決少數的無人機，而且不是危險的軍用武器化無人機。

面對武器型無人機，美國的想法是定向能量武器，包括雷射與微波。利用高熱能燒毀無人機，成本僅是一點點的電力。

Leonidas Counter-Electronics System – Generation 3

有別於雷射是單一定向目標，微波則是廣域範圍，這是由美國陸軍快速能力和關鍵技術辦公室 (RCCTO) 提出的計畫， 「李奧尼達」已經開發了好幾年，現在打算將實驗室裡的技術，轉為實用化的原型。

「李奧尼達」通過發射微波能量，形成高成脈衝，破壞無人機上的的電子設備，導致失控墜毀。就理論而言，對巡航飛彈應該也有效。

原理很簡單，但棘手的是，要找出最合適的頻率。以前這過程頗為複雜，但現在「李奧尼達」利用相控陣系統，使得重新配置非常容易，也只需少許的操作員。

當然，我們還需要一段時間才能看到成品，並且它也需要實際測試，才知道能否達成消除無人機威脅的效果。