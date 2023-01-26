許多人在過年期間都會準備許多紅包，不過多餘的紅包袋該怎麼妥善處理呢？大陸浙江省衢州市一名汪姓男子近日前往銀行ATM存錢時，發現銀行裡滿地都是紅包袋，讓他直呼這種亂丟垃圾的亂象真的很不文明！

據《梨視頻》報導，汪男在大年初四前往銀行ATM，準備把過年收到的壓歲錢存進銀行戶頭，沒想到一踏進銀行卻發現，滿地都是其他存款民眾亂丟的紅包袋，「我覺得地上紅包多的有點離譜，感到十分的震驚」；汪男坦言，他覺得民眾亂丟紅包袋的現象很不文明，不過也希望銀行能夠在過年期間提供垃圾桶，供民眾丟棄紅包袋。

汪男在銀行ATM發現滿地紅包袋。（圖／翻攝自後浪視頻微博）

對此，許多網友紛紛回應，「就算不放垃圾桶也不能亂扔啊！就不能帶走？」、「為啥讓銀行準備垃圾桶啊？銀行外的大街上沒有垃圾桶？」、「出了銀行就有垃圾桶，沒有垃圾桶不是理由」、「越來越有錢，素質卻…」、「不回收一下明年用嗎？」、「是沒有垃圾桶的問題嗎？」

另外有內行人分享銀行ATM機不放垃圾桶的原因，「銀行不放垃圾桶是怕有人縱火，別問為什麼怕，因為真實發生過…」、「我們之前放過，但無人看管，然後垃圾桶一周後就不見了，查監視器看到有人半夜扛走了」，不過也有人指出，「沒吧…我們這邊銀行每個ATM都有垃圾桶」，顯示銀行放不放垃圾桶可能各有不同考量。