前副總統陳建仁將接任新閣揆，並與前桃園市長鄭文燦搭檔正副院長。前台南縣長蘇煥智認為，陳建仁的高端與掛名的論文抄襲再被提出，看來這一張牌的風波也不會太小。

蘇煥智今(26日)在臉書粉專貼文表示，陳建仁同意接任閣揆，尚未正式發布記者會，讓陷入高端的迴力鏢，而且2007年掛名的論文抄襲再被提出，看來這一張牌的風波也不會太小。

網友紛紛表示，「沈富雄說，蔡英文只用她喜歡的陳建仁組閣。那就證明...她只在乎自己不在乎民進黨」、「走了一位騙神明的、換來了一位騙天主的？還說天主要他幫鄭運鵬當市長、更大的還是高端的推銷員」、「老佛爺垂簾聽政？台灣的政黨政治該修正了，不能一個有責無權，一個有權無責」。

也有網友認為，「高端內閣+抄襲內閣」、「拿百姓生命開玩笑，當實驗品天理不容 」、「陳建仁就像一列火車高速駛過你面前」、「他應該也會矯情一下吧」。