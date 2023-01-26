拜消費者支出增加所賜，美國去年第四季國內生產毛額（GDP）初值季增年率為2.9％，顯示在高通膨、高利率與潛在衰退憂慮環伺下，美國經濟依然表現強勁。

美國商務部26日公布，去年第四季經濟按年率計算季增2.9％，成長率雖低於第三季修正後的擴張3.2％，但優於路透社預期的增加2.6％。下半年經濟強勁成長步伐抵消上半年1.1％的縮幅。

報告顯示，第四季GDP上揚反映消費者支出、政府支出、非住宅固定投資，以及民間存貨投資增加，抵消住宅固定投資與出口萎縮。

占美國整體經濟比重高達七成的消費者支出，為第四季經濟成長的主要推手。第四季消費者支出增加2.1％，略低於第三季的增加2.3％。

第四季住宅固定投資暴跌26.7％，出口下滑1.3％。

報告亦顯示美國通膨明顯下降。聯準會（Fed）偏好的通膨指標－個人消費者支出（PCE）物價指數，第四季增加3.2％，符合市場預期，大幅低於第三季的增加4.8％。扣除波動性較大的食品與能源項目後，核心PCE由第三季的增加4.7％降至3.9％。

美國去年全年經濟成長2.1％，遠遠遜於2021年的強勁擴張5.9％，該年成長率創下1984年來最高紀錄，也低於疫情爆發之前、2019年的成長2.3％。

儘管去年下半年美國經濟連續兩季維持擴張，市場普遍預期今年經濟成長將放緩，未來幾個月便可能步入衰退，反映聯準會激進升息打擊通膨巨獸開始衝擊經濟。

聯準會去年七度升息，將利率大舉上調425個基點，聯邦基金利率從接近零的水準升抵4.25％至4.5％區間，創下2007年稍晚以來最高紀錄。

聯準會升息推高消費者與企業的借款成本，從房貸、車貸再到企業貸款負擔皆變得更沈重。對利率格外敏感的房市已經跌進衰退，成屋銷售連續11個月萎縮。