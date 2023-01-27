兩名男子26日晚間因為自行車騎上人行道差點撞上嬰兒車扭打，左營警方說會持續關注此事。（本報資料照片）

高雄燈會26日晚間在蓮池潭登場，但場外兩名男子因為自行車差點撞上嬰兒車而扭打，路過的民眾把此短片貼上臉書爆怨公社，至深夜11時已經引起上千名網友議論。有網友對此評論，現在的小孩素質真差，把自行車騎上人行道還飆國罵。

高雄市長陳其邁晚間出席蓮池潭的高雄燈會點燈儀式，觀光局說，現場人山人海，首日估計吸引超過30萬人到左營蓮池潭賞燈。燈會場內很熱鬧，場外也不遑多讓，一名自行車騎士將單車騎上人行道，擦撞嬰兒車，路過的男子出言制止，騎士卻飆國罵，兩名男子當街打了起來，甚至拿起他人的安全帽當武器。

有網友對此表示，要打架不是不行，但別拿他的安全帽。另有網友指出，那是「小孩」嗎？是猴子吧！也有網友認為：「在人行道上騎腳踏車A到嬰兒車？我要是爸爸也會氣到炸掉，直接把人壓在地上打了吧。」

左營警方對此表示，沒有接到此案的報案，這是路過民眾拍下而貼上網路群組，會持續關注此事。