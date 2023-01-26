春節連假親友相聚，不免小酌助興，有醫師分享加拿大今年最新飲酒指引，強調不喝酒對健康絕對有益，若是每周喝3瓶以上啤酒，就會增加罹癌風險，每周超過7瓶啤酒，則會增加心臟病和中風風險，提醒酒喝愈少愈好、滴酒不沾最好。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢近日在臉書發文，分享加拿大公布最新飲酒指引，可將一瓶啤酒當作1個標準飲酒量，每周1～2個標準飲酒量，「可能不會」造成酒精相關疾病；每周3～6個標準飲酒量，會增加乳癌、大腸癌和其他癌症風險；每周大於7個標準飲酒量，則會增加心臟病和中風風險，再增加飲酒量會「急遽增加」相關健康風險。

李柏賢也指出，該指引強調「不喝酒」對於健康、睡眠和懷孕安全性是絕對有益的，若是超過中度風險（3～6）的飲酒量，對女性健康影響比男性更大、更快速增加，也建議年輕人愈晚開始喝酒愈好，至於懷孕或預計準備懷孕的女性，沒有任何安全飲酒量可言。

李柏賢進一步說明，加拿大一個標準飲酒量是：17.05 毫升或13.45克純酒精，相當於一瓶啤酒(12 oz., 341 ml, 5% alcohol)／一瓶蘋果酒cider (12 oz., 341 ml, 5% alcohol)／一杯紅白酒(5 oz., 142 ml, 12% alcohol)／一小杯shot烈酒 (1.5 oz., 43 ml, 40% alcohol)。

李柏賢提醒，多年前有小型研究或專家意見，曾支持每天喝一點葡萄酒有益健康，但葡萄酒的抗氧化物質含量很低，對身體幾乎沒什麼幫助，反而少量酒精就可能有不少壞處，因此世界衛生組織所轄的國際癌症研究機構IARC將酒精飲料列為一級致癌物，「滴酒不沾」絕對比「適量飲酒」健康，已經是目前不爭的事實。

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