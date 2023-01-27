根據台灣民意基金會公布的政黨最新民調，26.3%民眾對國民黨有好感，26.0%有反感 ，平均溫度為48.10。31%對民進黨有好感，32.3%有反感，平均溫度為46.61，民進黨感情溫度，已退回到2018年的水平。糟糕的是，這樣的狀況偏偏發生在即將開打的2024總統與立委選戰前夕。

台灣民意基金會26日在粉專公布對政黨的好感與反感民調，0度表示最冷，100度表示最熱，50度表示既無好感也無反感。結果，有26.3%民眾對國民黨的感情溫度是51度以上的好感，41.7%民眾沒有感覺，26.0%的感覺是49度以下反感，6.0%表示不知道。

而在20歲以上台灣人中，8.2%對國民黨的感情溫度介於76-100度以間，表示非常有好感；18.1%介於51-75度，表示相當有好感；41.7%對國民黨的感情溫度正好50度，基本上無感；14.1%介於25-49度，表示相當反感和討厭；11.9%介於0-24度，表示非常反感和厭惡。

從長期趨勢看，台灣人此時此刻對國民黨感情溫度已有升溫的跡象，創下近5年的最佳狀態。但因長期被人民打入冷宮，要一舉躍上50度大關還需極大的反省、檢討與努力。

台灣民意基金會接著指出，31%對民進黨的感情溫度是51度以上，31.6%沒有感覺，32.3%的感覺是49度以下。而20歲以上台灣人中，13.4%對民進黨的感情溫度介於76-100度以間，表示非常有好感；17.6%介於51-75度，表示相當有好感；31.6%正好50度，基本上說不上喜歡或討厭；14.3%介於25-49度，表示相當冷、相當反感和討厭；18%介於0-24度，表示非常反感、甚至厭惡。

從長期趨勢來看，台灣人此時此刻對民進黨感情溫度，已退回到2018年的水平。糟糕的是，這樣的狀況偏偏發生在即將開打的2024總統與立委選戰前夕。