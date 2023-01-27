還記得火星上的人臉嗎？現在又有新發現，NASA新發布的火星照片裡，出現一張維妙維肖的熊臉，雖然眼神有點呆萌，但表情是咧著嘴笑。

這張照片是由NASA的火星偵察衛星HiRISE，原名「高解析度成像科學設備」所拍攝的。與幾十年前火星人臉是因為相機不夠清楚不同，HiRISE是個功能強大的太空相機，從離火星300公里的低軌道，連續觀察這顆紅色星球，相機的解析焦距達到12公尺，可以分辨出火星表面的一張廚房桌子大小(大約1公尺)的物體 。

正是因為相機的解析度很高，因此這張火星熊臉雖然維妙維肖，卻不會人讓人聯想到外星高等超文明，單純就是有趣的地貌偶然。

NASA 的解釋盡可能簡單。它只是一個天然的岩層，人們在圖像中看到的，只是火星表面多年以來，發生的一系列偶然事件。

熊的眼睛，是兩個相對較小的隕石坑，大小與相距剛剛好。口鼻的部分，是一座具有 V 形塌陷結構的山丘，可能是由於火山活動或泥漿噴口造成的。

那麼四周相當渾圓的熊頭輪廓，又是怎麼出現的?研究人員解釋說，這種地貌很可能是地下撞擊坑，但經過一段時間的沉澱而形成。

著名的「火星人臉」，左為1976年維京1號(Viking 1 )所攝，山脈的光影呈現如何人臉。右為火星全球測量者( Mars Orbiter)在2001年在同一地方的重新拍攝。(圖/NASA)

2015年，火星偵查軌道衛星(Mars Reconnaissance Orbiter)拍攝到的「火星笑臉」，看起來很淘氣。(圖/NASA)

也許是遠古時期，人類必須在暗夜裡警戒部落周邊可能的危險，因此我們的大腦訓練出分辨臉孔的特殊本能，這不需要額外教學。因此我們常常把一些不相干的事物解讀成臉孔。這張圖片也是如此，它是Hi-RISE衛星數千GB 資料當中的特殊照片，因為它看起來真的就像是一張臉。