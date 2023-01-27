現年26歲的日本女偶像北見直美，2年前登上綜藝節目時曾大方坦承自己常跟爸爸及大她3歲的哥哥一起全裸泡澡，甚至公開3人共浴的誇張畫面，令不少人相當吃驚，也引起外界熱烈討論，她後來雖搬出家中自己住，沒再與父親泡澡，仍受到大批網友攻擊及騷擾，她只好刪光IG開始神影。而近日一名日本女網紅「秋山燿平」再度針對此事拍片說明，北見直美因此再度被關注，消失2年後的近況也跟著曝光。

2019年時，北見直美因在綜藝節目《中居くん決めて》中自爆私下常與爸爸及哥哥一同洗澡、泡澡，讓現場來賓瞠目結舌，後來她雖表示已搬出家中沒再與爸爸泡澡，但仍會和哥哥一同共浴，並公開當時泡澡的畫面，令不少人相當震驚，她的個人IG也因此被網友灌爆，收到無數個騷擾訊息，甚至影響到她的日常生活，最後北見直美只好刪光IG帳號，暫時消失在大眾面前。

不過，近日因日本網紅秋山燿平拍片，再次提到北見直美與父兄泡澡一事，並說明「日本父女共浴文化」，而讓不少人好奇北見直美的近況。對此，有網友發現她其實在今年10月已悄悄打開IG帳號，並公開多張打高爾夫球的照片，看起來十分享受目前的生活；另外，她也在最後一則貼文中表示，自己將重啟演藝活動並且全力以赴，希望能獲得大眾支持。