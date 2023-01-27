63歲女歌手金煒玲多年前參加《中國夢想秀》復出歌壇，她引退舞台20多年，當時她受訪，表示希望透過這節目讓粉絲知道她寶刀未老，多年前她消失歌壇、嫁給學聲樂的老公，卻因經營茶酒樓失利離婚，金煒玲恢復單身後回老家，竟又被親弟弟拳腳相向，「我弟弟覺得我紅的時候沒有嫁一個有錢人，現在的狀況是我自作自受」，一席話令人心疼。

金煒玲早年參加歌唱比賽出道，在南斯拉夫國際音樂節中國賽區中獲得冠軍，韋唯和毛阿敏分獲二、三名，當時金煒玲演唱〈綠葉對根的情意〉，比賽結果本來應該是金煒玲代表到南斯拉夫參加晉級比賽，卻因該曲原作者要求，改找毛阿敏出賽，讓金煒玲因此錯失走紅良機。

金煒玲當年退出歌壇結婚生女。（圖／翻攝自金煒玲微博）

歌唱路上重跌了一跤，金煒玲受訪表示因此開始懷疑這個圈子，決定離開上海舞台，並在蘇州與林金一邂逅，對方小她15歲，在南京音樂學院學聲樂，兩人一拍即合，婚後決定在蘇州開茶餐廳，卻在過程中和林金一因意見不同鬧翻，雙方因此離婚，金煒玲還將蘇州的房子留給前夫，自己整理行囊回到上海老家。

金煒玲上節目談離婚過程，承認是淨身出戶。（圖／翻攝自中國雲南衛視官方頻道China Yunnan TV Official Channel Youtube）

終於回到熟悉的地方，面對金煒玲的不是溫暖的迎接，而是弟弟和弟媳的斥責與質疑，弟媳擔心她回來搶房子，弟弟冷嘲熱諷，虧她當年沒趁當紅選嫁富商，甚至將金煒玲打到腦震盪，金煒玲為此罹患憂鬱症，兩度輕生獲救，2012年她重出江湖，接連參加《媽媽咪呀》、《中國夢想秀》，她在節目上的演出令人動容，讓周立波兩次落淚，人生繞了一圈又回到舞台，金煒玲感嘆說：「我沒有指望還能有多紅，只是希望還有小小的舞台讓我唱歌」，目前女兒是她生命的重心，雖然也有唱歌天賦，但金煒玲沒計畫讓愛女繼承她衣缽，只希望她有快樂人生。

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