彰化1名男子在標榜單身、單親男女組成的臉書「交友社團」認識一名女子，且在去年過年期間2人開始交往，並且女子還與他在住處同居3個月，並發生性行為，然而，2人分手後，才發現女子竟然是有夫之婦，且其丈夫還向他提出求償70萬元的精神撫慰金，不過，法官因這原因，駁回人夫的求償。

依據判決書記載，1名人夫與妻子原為夫妻，然而，一名男子阿強(化名)在去年過年期間，透過臉書認識妻子，雙方經多次聊天後，竟開始交往並住在阿強的住處，2人同居3個多月，每天發生性行為，還在同年7月間一天晚上，阿強還與妻子回到家中發生性行為，直到2人分手後，他在妻子手機看到甜蜜的LINE對話訊息與性行為照片，此事才被揭發。

妻子和他坦承，阿強明知妻子是有配偶、婚姻關係存在期間，和妻子交往、同居、接吻、擁抱，甚至發生性行為，導致他身心遭受無比痛苦，認為阿強已嚴重侵害配偶權，於是對阿強提告，求償精神撫慰金70萬元。

阿強反駁表示，他與人妻是在臉書交友社團認識，該社團強調由單身、單親男女組成，也多次和對方確認感情為單身、單身狀態，才於去年開始交往，且和對方與對方父母、妹妹同居3個人，且在同住一起期間，對方與家人談心時，也提到和前夫個性不合早已離婚，也成功取得他的信任。

另外，他認為已婚女性竟可以和他在外同居數個月，而且他在去年5、6月間和人妻提出分手，但對方去還是主動持續傳送「情人節快樂」等訊息給他，但他堅持不再與對方維持男女關係而不回應，他也指出分手受質問對方為何隱瞞、欺騙已婚身分，但對方卻顧左右而言他，未正面回應，認為自己是被欺騙所致，並非人夫提告的故意破壞家庭和諧。

對此，人妻則表示，她與阿強是在臉書認識，並非透過臉書「單身單親交友社團」認識，阿強透過臉書發出訊息，但她一開始是愛理不理，但是在去年過年期間比較有空才看到訊息，而且她也是透過丈夫才知道自己有加入臉書「交友社團」，但卻不知道為何會在此社團。

另外，人妻也指出，和阿強第一見面時，有告知自己是有配偶的人，阿強也看過她的身分證，2人成為男女朋友交往3個多月，且住在阿強的住處，直到同年5月間，阿強因為認識新的女朋友，她就被提出分手，分手後她和阿強最後一次見面是在同年6月間，一起前往廟宇還願，2人之後便沒見過面。

台中地院審理，人妻於110年11月間獲准加入臉書「交友社團」，由於臉書帳號為人妻私人所有，但人妻也未表示遭他人盜帳號，且盜帳號著多以購物、詐騙或其他不法行為，然而，該臉書社團未見涉及商業、利益等不法行為貼文，因此，人妻曾未加入臉書社團難以採信。另外，雙方已在去年5月後分手，6月去廟宇還願後，也未在見過面，因此去年7月深夜，人妻將阿強帶回家發生性行為一詞大相逕庭，難以採信。

阿強的父親也指出，該女子和兒子是在網路上認識，和兒子是男女朋友在家中住了3個月，女子表示和前夫個性不合早就離婚，且這段期間，因女子有口臭，她帶女子去看醫生，只有帶健保卡，沒有帶身分證，因此也未見過女子的身分證，無法確認是否是有夫之婦。

法官認定人夫均無法證明阿強有故意侵害配偶權，且未提出其他證據證明，因此，請求賠償的70萬精神撫慰金，為無理由，應予駁回。