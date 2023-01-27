當老師就是穩定鐵飯碗?信義房屋文化仁愛店專案經理卓鈞鴻跳脫以往思維，自師範大學畢業就進入信義房屋，讓他成為信義房屋林口區的超級業務，更曾獲得108年新北市傑出經紀人獎，81年次的他進入信義房屋7年就有5次達成林口年度業績TOP1，完全沒有業務經驗的卓鈞鴻一開始也很難適應業務生活，所幸有信義房屋完善的教育訓練以及手心向下師徒制，加上在校期間磨練出來的自信以及溝通能力，讓他快速達到自我設定的目標，買到屬於自己的房子。

畢業於師範大學資管系，卓鈞鴻一畢業就捨棄當老師這條路，因為在高中時家中房屋被法拍，看著熟悉的家被貼上封條，卓鈞鴻下定決心畢業後一定要努力賺錢，盡快還清就學貸款並且買房子給父親住，而相較於師範畢業的教職工作雖然穩定但收入有限，房仲業務工作則沒有收入天花板。對於房仲工作完全陌生的他，靠著信義房屋完整的育訓練以及學長姊從認識商圈、陌生拜訪到稅務規劃..等一對一教導，加上資管系畢業善用數位行銷的專業技能，讓卓鈞鴻一舉拿到新秀獎，甚至一年之內就升專案經理，兩年後就達成目標買房給父親住。

7年來服務超過270位客戶，卓鈞鴻印象很深刻在2022年尾，他替第275位客戶順利成交，一開始是這位客戶父親委託賣房，客戶爸爸年邁過世後，卓鈞鴻陪伴客戶辦理繼承以及稅務規劃，2年來一步步解決稅務問題，協助客戶找到最佳的不動產規劃，也在這過程中與客戶建立如親人般的友誼與信任，卓鈞鴻說這位客戶時常跟他說：「小卓你覺得可以賣我就賣」，最終也達成爸爸與女兒的期待順利找到好買家。

提到為何可以連年業績這麼好，卓鈞鴻說除了公司的數位輔助工具如3D賞屋以及龐大的資料庫讓他如虎添翼外，他認為「換位思考」並真誠地替客戶著想是最重要的環節，以賣屋來說，他會先整理客戶為何要賣房、如何節稅、辦理戶籍等這些客戶覺得很繁瑣的工作，接著提供三種方案給客戶選擇，並幫助客戶下載信義APP即時了解銷售狀況，每日也會以通訊軟體將帶看情形回報客戶，藉此提高客戶黏著度，甚至有客戶家中有急事都請他幫忙。

卓鈞鴻不止在三年之內買房完成了當初進入信義房屋所設定的目標，去年更喜獲麟兒，因此格外珍惜與家人相處的時光，更能體會許多客戶為小孩，為家人而委託他買賣房屋的心情，卓鈞鴻說：「以前都覺得努力賺錢是我的目標，現在有了小孩，覺得幫助客戶完成家業夢想更有成就感。」