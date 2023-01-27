資深藝人蔡頭前年底不敵肝癌病逝，享壽71歲，身為秀場天王的他，以反串表演團體「紅頂藝人」讓演藝事業再攀高峰，不過921大地震震垮他的事業，為此慘賠1.7億元，甚至一度罹患憂鬱症，出道50多年感情世界相當低調的他，幾乎沒有任何緋聞對象，僅在節目上遭女星藍如潔爆料，差點步入禮堂共度下半輩子。

蔡頭是《豬哥亮俱樂部》錄影秀第一代主持人，跟豬哥亮、康弘、黃西田共同主持，是紅極一時的秀場天王，更與澎恰恰、白冰冰主持華視綜藝節目《連環泡》，創下超高收視率，跨領域接演連續劇，成績依舊不同凡響，一度紅到要全台巡迴，接著於1995年創辦由藝人反串的表演團體「紅頂藝人」，耗資新台幣7千多萬元在台中打造表演場地，由於演出方式新穎，在當年紅極一時，連日本觀光客來台都指定要觀賞「紅頂藝人」，替他賺進上億收入。

蔡頭捧紅紅頂藝人，卻因為921地震震垮表演場館，最終慘賠1.7億。(圖/ 中時資料照)

蔡頭演藝事業再攀顛峰之際，未料遭逢921大地震，表演場館遭震垮，最終歇業收場，因此慘賠1.7億，為了償還負債，賣掉7棟房子，更將紅頂藝人轉讓給他人接手經營，不過在他積極奔走下，3年後在嘉義另起爐灶，不過卻因為違建被迫拆除，即便轉移陣地至高雄與西門町，票房卻不如預期，最終因經營不善倒閉，這讓演藝事業走下坡的他，因此罹患憂鬱症，長達3年沒有在螢光幕前出現，雖然為了生計嘗試直播賣商品，最後卻是慘賠收場，不過後來轉型當通告藝人，幽默風趣的談話風格，不僅變成收視保證，更成為許多節目力邀對象。

蔡頭幽默風趣談話風格成為收視保證。（圖／中時資料照）

蔡頭從秀場到紅頂藝人時期，輝煌成就至今難以超越，不過鮮少人知道他年輕時混過黑道，靠著收保護費維生，就連當兵也惹事遭開除軍籍，被送到東引當救國軍，更在台灣許多監獄「深造」過，此外，出道逾50年私生活低調的他，感情世界始終成謎，不過資深女星藍如潔曾在節目爆料兩人差點步入禮堂，她回憶起在「黃小冬綜藝團」時期，曾有人要把16歲的自己介紹給蔡頭，不過當場遭她直接拒絕，經過數十年後，藍如潔坦言曾有過「嫁給蔡頭也不錯的念頭」，甚至還在節目上問蔡頭問要不要娶他。

蔡頭前年健檢發現罹患肝癌，為了專心治療不接任何通告及節目，演藝事業宣告停擺，未料最後仍不敵病魔病逝，享壽71歲，據悉僅有一位家人和看護陪他走完人生最後一程，而他在多年前上節目時，就透露交代好遺囑，包括「不插管、不急救、不辦家祭公祭、不拿香拜、不做頭七，以及不公開安葬地點」，一代諧星就此隕落，大起大落的人生令人不勝唏噓。