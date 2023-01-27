初二回娘家是過年的重要習俗，也被稱為「歸寧」或「回門」。一名新手媳婦表示，婆婆不想讓她初二回娘家過年，只因自己的女兒當天要回家吃團圓飯，雙重標準讓她十分委屈，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在「匿名公社」發文表示，一名新手媳婦的婆婆不想讓她初二回娘家過年，原因是想等小姑回家一起吃團圓飯，對此，新手媳婦表達自己想回娘家的想法，但婆婆卻不開心，因此詢問網友們「有沒有能度過這段尷尬期的方法？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「憑什麼婆婆的女兒就能初二回娘家，媳婦就不行？」、「你管她去死！自己的女兒才是女兒嗎？不然你也叫他女兒不要回娘家。是說你老公是廢物嗎？」、「既然婆婆都那麼說了，除夕回娘家，初二再回婆家吃飯」、「對別人仁慈就是對自己殘忍」、「站穩自己的立場，她女兒是女兒，妳也是妳爸媽的女兒，妥協了就有無限的以後，以後就必需先委屈自己，才能做自己想做的事，何必委屈自己在乎呢？」。