從事行銷工作的阿宏在去年4月約女同學赴金門遊玩，半夜兩人同處一室、共躺一床，阿宏性慾高漲想求歡，但在女同學的奮力抵抗下而作罷，改由猥褻得逞，案發後女方憤而報警提告，法院審酌雙方已達成和解，依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年。

阿宏（化名）去年4月間約女同學小美（化名）到金門玩3天2夜，兩人入住民宿後睡在同一張床上，起初阿宏表現紳士並以禮相待，不料最後一晚阿宏竟伸出狼爪，從後方抱住熟睡的小美，小美驚醒後發現遭阿宏環抱嚇壞，即用手推阿宏胸膛，阿宏發現小美清醒後獸性大發，不顧小美反抗，不但持續抱住小美，用手壓住小美的手、並以身體壓住小美，不顧她瘋狂閃躲，親吻耳朵、嘴巴還舌吻，並將左手伸進衣服內摸胸，再以陰莖磨蹭小美下體部位。小美當下渾身發抖，然而阿宏停下不久後，又再次壓住小美身體，以用陰莖磨蹭下體部位，強制猥褻得逞。事發後小美報警處理，揭發阿宏的獸行。

新北地院考量阿宏坦承犯行且已與小美達成調解，依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年，並且須接受3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

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