大陸電視圈近年颳起實境節目風，有選秀、經營餐廳、旅遊或是藝人夫妻檔，種類五花八門，其中《幸福三重奏》每季找來3對夫妻，記錄他們真實互動，第一季更找來大S與汪小菲、福原愛與江宏傑、蔣勤勤與陳建斌，一播出就造成轟動；豈料，節目結束後，大S和福原愛都離婚，還有網友笑說節目被詛咒，但不少觀眾指出，幸好蔣勤勤與陳建斌至今仍很恩愛，還合作拍電影。

《幸福三重奏》原本是令人感受幸福美滿的節目，豈料，第一季的三對夫妻，之後卻有兩對變怨偶，大S與汪小菲、福原愛與江宏傑都在2021年正式離婚，只剩下蔣勤勤與陳建斌還是夫妻的關係。

蔣勤勤主演的電影，陳建斌也有參與演出，可見兩人關係有多親密。（圖／摘自蔣勤勤微博、摘自微博）

而許多人也好奇蔣勤勤與陳建斌是否還是跟節目上時那般伉儷情深，有網友挖出蔣勤勤主演由顧曉剛執導的電影《草木人間》，工作相當忙碌的陳建斌居然也參與演出，但在戲殺青後尚未上映，也沒有公開陳建斌在戲中到底和蔣勤勤有沒有對手戲。

夫妻實境秀《幸福三重奏》在2018年7月開播，節目播出後造成熱烈討論，無論是對於藝人夫妻的互動，或是遠離都市的拍攝場地，都令眾人看到有別於平時的他們；在2019年播出第二季，找來陳意涵與許富翔、張國立與鄧婕、郎朗與吉娜愛麗絲；在疫情影響，第三季到了2022年10月才播出，3對情侶分別是，何猶君與奚夢瑤、于謙與白慧明、吳京與謝楠。