過年前後收到紅包、年終獎金，可能有人將錢投資台股。臉書粉專「譯者K.K.」作者在初四發文分析「蔡英文總統執政滿意度跟台股指數有什麼關係？」結論是不但有，而且還高度相關。他指出，2019年民進黨打出抗中保台口號，在當年台股持續上漲的加乘效應下，讓蔡英文拿下817萬票連任。但股市一旦走入空頭，KPI未達標的執政正當性就會受到嚴格挑戰，把抗中保台的效果整個打掉之後，民進黨的氣勢也就一瀉千里了。

譯者K.K.指出，在2017年至2022年「台股長期上萬點」期間，「蔡英文總統執政滿意度」與「台灣加權股價指數」的相關係數為「0.57」（中度相關），若不計COVID-19（新冠肺炎）疫情所造成的效應，二者的相關係數更達到「0.83」(高度相關)，可以直接推論：「台股越好，蔡英文總統的民調滿意度就會跟著好；台股越糟，蔡英文的民調就好不了」（詳細迴歸分析推論詳見原文）。

「蔡英文可能是最把股價指數當一回事的國家元首了。」譯者K.K.表示，姑且不論環繞在她周邊的爭議中有相當一部分是跟上市櫃公司「股價」有關的事情，在她之前也沒總統會特別把「台股上萬點史上最久」當成政績KPI在經常性宣揚了。平心而論，台股指數高漲確實是有助於她的執政滿意度，因為這就是她的「經濟牌」。上漲的時間久了就總會有人在股市發大財。沒錯，台股上萬點其實就是民進黨版本的「台灣發大財」。

譯者K.K.指出，然而到了2019年，吃下史詩級慘敗的民進黨將原本兩岸和平的通關密碼「九二共識」進行反向包裝打出「抗中保台」口號，而這個口號在當年台股持續上漲的加乘效應下，發揮大絕級威力橫掃台灣政界。對選民而言，「我如果爽嘴抗中保台，還能在股市悶聲發大財」，那不就等於「我站著把錢掙了」的理想境界了嗎？韓國瑜要選上才能做的事，蔡英文已經實現了啊。於是蔡英文就拿下817萬票連任了。

只不過將政績KPI跟股價指數綁定，撇開「股價指數不見得忠實反映全面性的實體經濟情況」不談，最直接的風險就是股市一旦走入空頭，又沒有其他維繫民心的因素撐持的話，KPI未達標的執政正當性就會受到嚴格挑戰。蔡英文、民進黨政府的民調，就只能靠著「抗中保台」這帖大絕撐持，勉力抵抗股市的空頭走勢。而在2022年8月解放軍的導彈飛越台北頭頂，把抗中保台的效果整個打掉之後，民進黨的氣勢也就一瀉千里了。

「至於2023年以後民進黨政府的民調走勢會是如何呢？」譯者K.K.說，可以從一個地方明顯看出，這個政府的求生意志依舊頑強，還記得「必須要讓選民看到真金白銀」嗎？「想必各位應該都看到那6000元現金了吧XD」。