已表態參選2024的前台北市長、民眾黨主席柯文哲25日表示，藍白之間可以合作，但合併是不可能的。對此，台大政治系教授左正東推測，柯文哲的說法代表藍白之間可能有合作空間，自己也對「藍白合」持正面態度，並認為，民眾黨是可以做為國民黨的「防腐劑」而存在的。

左正東25日在中天政論節目《辣晚報》指出，民眾黨的存在，對國民黨在內的非綠陣營是有正面和積極意義的。他解釋，民眾黨會出現雖然跟柯文哲有關，許多民眾在2014年時因不滿馬政府執政而投給柯，但民眾黨至今能屹立不搖的原因，是因為作風務實，且始終與民進黨保持距離。

左正東直言，國民黨至今都還沒有完全克服在過去執政時，外界對它許多批評和不信任的地方，他以去年大選得票為例，指出相較於2020年總統大選，國民黨的得票增加了20多萬票，但規模卻沒有變大，反而是民進黨的得票大幅度從817萬票縮水至477萬票，這代表中間與淺綠選民仍不相信國民黨，他們寧可不出門，也不願意投給國民黨。

左正東坦言，自己身為國民黨員，會希望黨有改革，並認清自身的不足，他也認為，跟民眾黨合作，正是一個幫助國民黨克服中間選民不信任的途徑，同時，國民黨能藉此向中間選民展現自己改革的決心，唯有「願意為拉下民進黨放下執著，與其他政黨合作，以實現台灣最大的繁榮」的態度，才能感動他們。

但左正東話鋒一轉，指出若要讓這樣的合作繼續走下去，藍白雙方必須要談出一整套的方案，如總統人選、未來政府組成、所關注的政策等。左正東也認為，藍白雙方若要合作，應該從「政策合作」開始談起，因為未來若真的一起取得政權，必須要確立大政方針。