美國風險顧問公司OODA Loop本月25日在一份報告中示警，大陸製移動式物聯網（CIoT）會蒐集用戶個人資料，無論是筆記型電腦、智慧手錶，或是汽車，甚至是燈泡、冰箱等智慧家電，都有可能透過CIoT將這些產品的內置晶片變成「特洛伊木馬」，藉此蒐集個資。

每日郵報報導，這份報告是由兩岸三地外交經驗豐富的前英國資深外交官彭朝思（Charles Parton）所撰寫，現為英國皇家聯合服務研究所（RUSI）高級副研究員。

彭朝思在報告中警告英國政府，大陸的「特洛伊木馬」技術對英國存有廣泛威脅，陸製汽車、家用電器，連燈泡裡面的內製晶片都可以被「武器化」，用以監控數百萬英國人。

CIoT模組無孔不入，常被用於筆記型電腦、喇叭、智慧型手錶、攝影機、汽車，甚至是冰箱及燈泡，報告呼籲英國政府應該盡快禁止陸製模組進入其供應鏈，更稱其風險比大陸通訊設備還要高。

報告指出，上海移遠通信技術、廣和通及中國移動等三家大陸企業，佔據全球智慧設備54%的市佔。

本月稍早傳出，在一次安全檢查中，發現英國政府用車上暗藏陸製追蹤裝置，引發英政府的擔憂，因為這代表政府人士的行蹤都有可能暴露。英國國會下議院外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）表示，這些東西都存在身邊許多日常用品，如果被人用作「武器化」，將有很大的風險。