根據世界銀行（World Bank）評估，歐美國家在2023年經濟成長率會陷入低谷，反而是亞洲國家有不錯的勢頭。前立委郭正亮25日在節目《全球大視野》中分析，美國美債賣不動，且升息應該也是將要封頂，前景不太好；反觀人民幣近期逐漸升值，今年更是有望挑戰日圓的全球使用率。

根據世界銀行預測，美國今年經濟成長是0.5%，歐元區則是零成長，不過中國大陸為逆勢上揚至4.3％，最被看好的則是印度，預估成長將會超過6%，而日本則保持1%。郭正亮對此分析，雖然印度的經濟發展相當受到外界青睞，但它的總GDP還是跟中、美兩國差太遠，且中國大陸若能維持4%以上的經濟增長率，自然就會變成火車頭，讓整個亞洲都不錯。

對於美國的經濟發展，郭正亮提到，2022年是有大量國際資金流到美國，但該國實際上是有點虛的，「2023年就沒那麼好命了，拜登現在還是想要俄烏再打一陣子」。他強調，美國現在升息已經到頂了，接下來不太可能高到哪裡去，且今年必是美元要貶值的時候，業力將要引爆。

所謂拜登政府的業力引爆，郭正亮解釋，歐巴馬上台時，美債大概是8兆美元左右，下台的時候16兆美元；經過川普變成24兆美元；到了拜登兩年就達到31兆美元。日本政府現在為了捍衛日圓，都不得不賣美債，造成美債的海外銷售部分陷入流動性危機。

郭正亮還稱，美國印鈔票要進入市場才有意義，而美債就是這個輸出機制，60%美國金融機構承銷掉，40%進入海外，但現在全球三大買主中、日、沙烏地阿拉伯都不買了，尤其是以沙烏地阿拉伯為主的中東海灣國家，現在為了避險，既賣美債也賣美元資產。他評估，今年美元一定貶值，加上通膨短期內也不容易化解，美國經濟似乎是要陷入衰退。