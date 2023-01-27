香港女星麥翠嫻有著標致長相和精湛演技，過去出演《第四代》、《少女慈禧》、《射鵰英雄傳》等多部電視劇，與女星劉嘉玲、藍潔瑛等人齊名，不過後來她選擇嫁人息影，被封為「三億富婆」的她，老公是富商龔汝華，生下一子一女，過著養尊處優的生活，想不到，老公後來生意失敗破產，過去被網友發現在飯店賣唱，與全盛時期的狀態相差甚遠。

麥翠嫻曾是亞視力捧的女星之一，剛出道就擔任女主角，其中最聞名的作品，莫過於《霍東閣》中的「霍東琴」一角，自然生動的演技，頗有觀眾緣，被視為當時的「十大電視明星」，然而90年代轉投TVB後，10年間皆接演配角，直到在《射鵰英雄傳》飾演梅超風才迎來轉機，在她的詮釋下，明明人物設定是心狠手辣，卻讓人討厭不起來，電視劇播出後，甚至被評為「最美梅超風。」

後來她選擇嫁給富商龔汝華，並轉向商業投資，然而老公生意出現問題，被頒發破產令，她選擇陪伴老公，還被媒體刊出在飯店唱歌賺錢的照片，可見披著長圍巾的她，一舉一動仍散發優雅大方的氣質，身材也很纖細，卻向著台下觀眾燦笑揮手，令人感嘆今非昔比，好在老公後來東山再起，女兒出國留學，返港後在銀行工作，她則逐漸復出演藝圈，近年來，出演過幾部港片，讓粉絲重新見到她的美貌。