國民黨新北市長侯友宜近期民調相當高昂，藍營2024正副總統人選也成外界關注的焦點。但媒體人張禹宣26日在節目《大新聞大爆卦》中示警，若是民眾黨柯文哲執意要出來參選，國民黨恐怕也只能以「藍白合」才能化解，畢竟柯手上可能掌握5到10%的選票。

張禹宣指出，侯友宜若要挑戰2024，國民黨主席朱立倫其實並不是問題，他透露自己曾私下和朱的相關人士接觸過，得到的消息是，「朱立倫現在已經不一樣了，他心放得很寬、也看開了」，現階段的問題是其他有意出來參選的人，這點反而變成朱立倫跟侯友宜的共同挑戰，因為屆時國民黨辦初選，黨內會不會又是殺聲一遍，落得2020下場。

張禹宣接著分析，柯文哲在2024一定是關鍵少數，手上拿著5%、10%選票，看國民黨要不要妥協，因此在這種情況下，侯友宜不管有什麼盤算或考量，回歸到最後，還是會吵的孩子有糖吃。而且若是國民黨初選把柯文哲納入民調，柯文哲就算輸了，還是有可能一直亂，或是質疑國民黨做的民調。

至於民進黨方面，張禹宣認為民進黨主席賴清德的副手人選有兩個，一個是前桃園市長鄭文燦，「他身為後續接班人可以安撫英派跟蘇系」；而另外一個則是賴系人馬的前文化部長鄭麗君，首先她身為女性是一個絕佳的選擇，且鄭麗君在綠營派系平衡也扮演了重要的腳色，歸根究底，民進黨還是要維持派系均衡，沒辦法贏者全拿。