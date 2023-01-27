在2022九合一選舉中，代表國民黨選高雄市長的藍營智庫執行長柯志恩，落選後宣布將深耕高雄，甚至不排除2026年將再度挑戰，北漂多年的她也趁著春節假期，回到屏東老家附近走走，還來上一盤南部特有的「番茄沾薑糖醬油」，說「這種吃法很在地，北漂游子特別想念！」

昨（26）日是大年初五，柯志恩在臉書表示，她趁著閒暇之餘回到故鄉走走，探望父母親的老朋友們。柯透露，這些長輩看著她從小長大，此次選舉過程中也努力幫忙打電話催票，「望著他們的笑容，往往讓我跌進童年的回憶中，那段牽著爸媽手去拜年的美好歲月……」

「回到家鄉當然要去吃南部特有的番茄沾薑糖醬油！」柯志恩指出，這是一種很在地的吃法，身為北漂游子的她也特別想念。

而除了見見長輩與品嚐在地美食外，柯志恩還去了母校屏東女中及鄰近的中山公園，重新走一回過去那些乘載著她青春夢想的步道，突然感受到一種「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」的感嘆，讓她忍不住說「送走了青春，也送走了青春獨有的悲喜苦樂。走到這個階段，只願付出甘之如飴，所得歸於歡喜。大家新春平安喜樂！」