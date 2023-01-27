美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆貨車大小的小行星將於26日下午（台灣時間27日上午）掠過南美洲南端上空，屆時它跟地表的距離只有3600公里，「極其接近」地球。

法新社報導，根據NASA的說法，最近被業餘天文愛好者發現的小行星「2023 BU」將在太平洋標準時間26日下午4時27分左右（台灣時間27日上午8時27分）掠過南美洲南端上空。

屆時小行星距離地表只有2200英里（3600公里），比許多地球靜止軌道上的人造衛星都還要近。

但NASA昨天發聲明表示，小行星無撞上地球之虞。

就算有風險，這枚直徑約3.5到8.5公尺（11至28英尺）的小行星大致上也會在地球大氣層瓦解，可能只會造成少量的小隕石。

業餘天文愛好者波瑞索夫（Gennadiy Borisov）1月21日剛在克里米亞半島一座天文台發現2023 BU小行星。NASA的撞擊風險評估系統很快就確認這顆小行星不會撞上地球。

協助開發評估系統的NASA專家法諾奇亞（Davide Farnocchia）表示：「雖然觀測次數非常少，仍得以預測這顆小行星會極其接近地球。」

「事實上，這是有紀錄以來，已知的近地天體最接近地球的其中一次。」

小行星靠地球如此之近，將導致它繞行太陽的軌道明顯改變。NASA表示，過去小行星繞太陽一周需時359天，這次接近地球後將變成425天。（譯者：楊昭彥）1120127