當局今天表示，德國機場、公共行政單位和金融業機構的網站，遭俄羅斯駭客團體Killnet號召發起的網攻襲擊。

發言人告訴法新社，聯邦資訊安全局（BSI）獲悉有德國境內目標遭「分散式阻斷服務」（DDoS，指藉大流量數據試圖癱瘓網路）攻擊。

發言人說，這波攻擊「特別針對機場網站」和一些「金融業目標」，以及「聯邦和邦層級行政部門的網站」。

根據「商務日報」（Handelsblatt），Killnet之前號召發動攻擊，藉此回應德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天宣布德國將運送豹2戰車（Leopard 2）給烏克蘭，以助烏軍擊退俄羅斯入侵。

然而聯邦資訊安全局發言人說，要把今天的攻擊直接歸咎於Killnet「尤其困難」，「他們號召行動，然後很多人都參加了」。

聯邦資訊安全局表示，這波攻擊導致「若干網站連不上」，但沒有「任何跡象顯示（這些機構的）服務被直接影響」。

聯邦資訊安全局還說，針對公共行政部門的攻擊「大致上都被擊退，沒有嚴重影響」。（譯者：楊昭彥）1120127