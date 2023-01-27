【愛傳媒楊秉儒專欄】徐閉：過年吃水餃是中國北方習俗。

鍾法藍：台灣人過年才不吃水餃。

好啦！傳統台灣人的年菜裡，根本不可能出現水餃；塔綠石斑魚們會說，史明賣的是日本餃子。

（我都幫你們想好說詞了，夠貼心吧？）

日本最早和餃子有關的記錄，是在江戶時代1707年發行的《朱舜水氏談綺》中，提到1689年時，明朝的儒學者朱舜水來到了水戶藩，並將內餡為鴨肉，稱之為「福包」（ふくつつみ）的餃子獻給水戶光圀。而水戶光圀也因此被稱為「第一個吃餃子的日本人」。

此外，在1778年發行的《卓子調烹方》，以及1784年發行的《卓子式》等中國料理書中，也都有著餃子的記載。而長崎奉行中川忠英也在其於1799年所著之《清俗紀聞》一書中介紹了餃子。

進入明治時代之後，雖然由於肉食解禁，因此介紹中國菜的書也相繼出版，但是餃子相關的介紹卻不是很多，頂多就是提到水餃和蒸餃。而當時日本將餃子稱做「チャオツ」、「チョーツ」，或是「チャオズ」，比較像是中文普通話水餃的發音「ジャオズ」，而非現在日文的「ギョウザ」。

類似於現在日文餃子發音的出現，首見於1932年的《月刊 食道楽》三月號。其中記載了餃子的「滿州語叫ギャウザ」這句話。由於1932年正好是滿州國建立的那年，因此日本出版了許多介紹餃子的書籍，其中也出現了「鍋貼」（コーテイ）」。然而，當時「ギョウザ」的稱法在日本還是不普遍。

在日本當時的料理書中，餃子多半只被視為肉包的一種，或是被當做是燒賣來介紹。因此別說是煎餃了，在二戰結束前，不管是水餃或是蒸餃，都很難找到提供的餐廳，知道的人更是寥寥無幾。直到二戰後，才由以宇都宮和濱松為主的滿州軍和滿州開拓團帶回了日本。也就是在這個時候，才確立了以山東與東北方言發音轉化而成的餃子的日文發音「ギョウザ」。

在二戰後，全日本各處都陸續出現了賣餃子的店，因此要確定是何處發祥的十分困難。不過現在一般被普遍接受的日本餃子發祥地，是栃木縣的宇都宮市。這是因為自1940年以降，出身地多為宇都宮市與其周遭區域的大日本帝國陸軍第14師團，就被派駐於滿州的齊齊哈爾。而他們在戰後歸國之後，也將中國東北做餃子的方法帶回了日本。

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