【愛傳媒蔡詩萍專欄】新春假期很長，回老家，陪爸媽，跟老弟喝酒聊天，不亦快哉！

當然，閒不下來不讀書。

未接任公職前，就答應天下雜誌的編輯羿珊，要推薦一本新書《更快樂》。

但規劃趕不上變化，最後只得掛名推薦而已。

新書到手後，年假中再仔細讀，實在有點心得，遂利用空檔寫下來了。

我不是一個相信什麼快樂可以學習的人。

這方面，我確實很鐵齒，我對所謂心靈勵志的暢銷書，多半是一笑置之。

但這本書，倒是一開頭，便針對類似我這樣的人，給了很不錯的誘因：快樂不是保證有效的五個步驟，三個秘訣，四個妙招……云云。

快樂，是接受負面情緒，順其自然。

人生沒有本質上的「你快樂嗎？」而是，操作意義上，「你怎麼做才活得更快樂？」

這觀點，我就能接受了。

追求快樂是持續的過程，沒有定點。我們現在活得有沒有比五年前快樂？

五年後我們能活得比現在快樂嗎？

「活得更快樂」可以成為，不管何時，我們都列為此生努力之目標。

於是，追求快樂，思索快樂，便該成為生活的習慣，哪些習慣讓你快樂？

於我，讀書，寫作，跑馬，陪家人，跟好友喝威士忌，都讓我有快樂的感覺。

那工作呢？很顯然，這是讓一個人快樂與否的關鍵。

我們絕大多數，都是需要工作的人。工作當然是養活自己，照顧家人的必要，但，工作若不能讓你有意義感，那這工作就很難使你開心快樂。

作者哈佛博士塔爾•班夏哈，並沒唱高調。

他深知很多人，都在做自己並不喜歡的工作，可能是為了養家活口，可能是割捨不下金錢收入，可能是還沒找到自己的興趣，可能是為了他人的期待，等等。

但，我們確實可以沒勇氣改造職場或另覓新職，然而，金錢與快樂「不一定互相排斥」，端看你有沒有超越金錢之外的工作熱誠，有沒有在工作中注入情感的驅動力。

作者給的建議很好，你可以在工作中找出樂趣，不是那種純金錢收入的樂趣，而是，例如，你從事金融商品業務但你也可以趁空到社區，到學校，教導中低收入者，年輕孩子，怎麼學習理財、投資等。

你也可以，在工作之外，去發展自己的興趣，漸漸的，說不定就找到了未來可以轉業的新領域。

總而言之，把自己的工作，看成是「一份志業」而非「一份差事」，你就可能比較快樂。

工作如此，婚姻，家庭，何嘗不是如此呢？

這本《更快樂》，有意思之處，是作者駁斥了一般暢銷書觀點的「從此過著幸福快樂的日子式」的終極論，而強調了，快樂是無止盡的人生目標，真正的快樂，不是「完成目標」而是「擁有目標」。

這道理也不深。比方說愛情，婚姻，與家庭吧。

王子公主跨過愛情的重重考驗後，結婚了，但到此為止嗎？

婚姻的維繫，家庭的建立，親子的關係，彼此的自我實踐，一步步的，每段目標的意義都不在完成目標，而在持續的發現自我，完成自我，這才是快樂的意義。

「經營婚姻比找對伴侶更重要」，想想，難道不是嗎？你娶到了林志玲，妳嫁給了金城武，這是找對伴侶；但你能不能在婚姻中實踐自我，白頭偕老，幸福快樂？這是婚姻經營，兩者很不一樣的學問啊！

你快樂嗎？真的不容易。

我們都要有工作，有家庭的議題，人生的困惑。但最終，你會明白，快樂不是金錢的多寡，不是名利的虛幻，而是你自己心知肚明的「意義感」、「存在感」。

春節裡，細讀這本有趣的書，也算對當初約我推薦的羿珊做了交待，但更有意義的，是我自己亦趁便思索了關於快樂與否的議題。

在寒冷的冬日裡。在高齡爸媽溫暖的老家裡。

這是快樂，這是幸福啊！

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源：作者臉書截圖。

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