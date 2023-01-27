總統府公布新一波內閣改組人事，前交通部長林佳龍出任總統府秘書長，國安局長陳明通請辭獲准，由外交部次長蔡明彥接任。前大使介文汲認為，總統蔡英文要讓副總統賴清德痛不欲生，現在這個內閣布局，就是做給賴清德看的。

介文汲26日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，蔡英文內閣布局很久，基本上就是，未來1年多準備鬥爭，賴清德會讓蔡英文痛不欲生，所以她現在要讓賴清德痛不欲生，這次就是她自己的心腹完全出來，還把派系的人都「抓」出來。

介文汲接著指出，試想新國安局長蔡明彥夠格嗎？他就是綠色學者，他在臉書自稱是外交官，介文汲不禁說，蔡明彥是外交官嗎？他是學者，而後被蔡英文拉出來做官，一下就送到歐盟擔任代表，但是毫無經驗，回過頭來，又跑去當外交部次長。介文汲質疑，他連公文都看不懂，現在又跑去當國安局長，因為他是大內出身，蔡英文要人去掌握國安系統。介文汲卻認為，蔡明彥掌握不住國安系統。

另外，介文汲也認為，前交通部長林佳龍擔任總統府秘書長，則是因為他是正國會，也就是說，把正國會拉出來和賴清德對決。因此，現在賴清德最大敵人是蔡英文，蔡英文可不是好惹的，而現在這個內閣布局，基本上就是做給賴清德看的。