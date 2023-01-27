最新數據顯示，美國經濟和企業獲利表現可能比人們擔心的狀況好，華爾街股市今天攀升到近8週以來的最高點，主要指數皆收漲。

道瓊工業指數上漲205.57點或0.61%，以33949.41點作收。

標準普爾500指數揚升44.21點或1.10%，收4060.43點。

科技股那斯達克指數勁揚199.05點或1.76%，收11512.41點。

費城半導體指數上漲47.61點或1.63%，收2966.60點。（譯者：楊昭彥）1120127