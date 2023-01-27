1.處女座

十二星座中堪稱十全十美絕不允許自己有任何污點的處女座，常常被人詬病太過於在乎細節，其實是因為他有著較高的標準，無論是對於他人還是自己。在穩定的生活中，幾乎不會去做出軌之類，可能會引起很多麻煩和變數的事。土象星座的處女座，在感情上追求穩定的情感關係，他認為家庭能夠提供固定的伴侶關係就能心滿意足。對待感情也非常內向，總是不敢表達出自己的心意。一旦遇到能引發心靈律動的那份感情，他便會奮不顧身的投入進去。在生活中雖然他樂於助人，但他更注重於自我和提升自我，再加上處事較為謹慎，處女很難對他人產生強烈的慾望。潔身自好的處女們對待感情有著嚴重的精神潔癖，嚴格要求自己的自律性，絕不貪圖肉慾或精神出軌。因為他認為出軌需要顧慮的事情太多了簡直是浪費時間，不如利用那些時間來提升自己。

2.巨蟹座

巨蟹象徵著家庭和忠誠，對待感情是抱有信仰的，他們相信純真、相信天長地久的感情，他們重視家庭，忠誠於愛情和友情。巨蟹們柔美的五官和溫柔的眼神，嘴角微微一上揚，就足以溫暖人心。感情只要對他無畏不顧的關懷癡情，巨蟹們便會很容易好感上升隨時墜入愛河，一旦開始一段感情他就會全身心投入進去，變得十分依賴另一半，希望可以給另一半世界上所有最好的東西。把內心最柔軟、沒有防備嶄露出自己的弱點，愛對於巨蟹來說是沒有戒心和算計。喜歡實實在在的付出，能夠給對方安全感的人，但也只針對自己愛的人才會願意無私付出。內心細膩敏感的巨蟹對待愛情是認真的，對待愛人更是專一的。雖然他們總看起來對待任何事情都抱著無所謂的態度，其實內心是很認真的。在他的感情裡會有保鮮期嗎？很誠懇回答不會的！出軌對於他來說是根本不會去觸碰的底線，在巨蟹的眼裡只想好好經營自己的婚姻與照顧自己的家庭。沒有誰比巨蟹更渴望家庭穩定。

3.金牛座

穩重踏實的金牛是個很保守的星座，他行動遲緩，喜歡穩定，不愛變動，思維慎重而循規蹈矩。悶騷的金牛安逸於平淡的生活，希望能在平淡的生活中找到安全感。他自制力超強，就算婚姻裡並不那麼幸福，他不會貿然去做出軌這樣的行為最多就精神上開小差，因為悶騷的金牛喜歡過程是很漫長。但要他從小三和原配二選一，拋棄原本家庭他絕對是一萬個捨不得！因為他是個非常重情重義的人，他害怕自己做出的差錯，會傷害到那個曾經和他共經風雨的另一半。對於自己的人生規劃金牛心裡很清楚，早就有了自己的打算，明白出軌不是長久之計，有賊心沒賊膽的金牛害怕被發現了，反而會造成很不好的影響，甚至破壞了自己的聲譽，不如專一對待自己的伴侶和他細水長流，認定他就是這一輩子。