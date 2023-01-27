1.天秤座

天秤座的人優雅、善良、朋友緣也是極好的一個星座，他們有著迷人的個性充滿魅力，讓人看到就喜歡。天秤座的人相當有社交手腕，重視人際，他們懂得如何去和他人相處最為合適，這個愛美的星座也知道怎麼包裝自己，喜歡幫助他人的天秤座，他們能夠輕易的發現別人的困難，並會給予他們幫助，可能也是因為這個吧，能讓身邊的人都喜歡他。還有，天秤座的人如果表現出友善模樣更會讓人特別喜歡，所以只要天秤的你多發揮自己的天份出來，相信你會是一個很受大家歡迎的人。

2.射手座

射手座的人樂觀、誠實、熱情、喜歡挑戰。射手座熱情活潑而且笑口常開，射手座也是一個開朗大方的人，像太陽般的快樂的星座，所以受到的人群的歡迎和注目當然也不會少的，只要射手座的你保持天生的幽默感，朋友也就會蜂湧而至，喜歡你的人也會很多的。如果在朋友傷心難過的時候，天生樂觀的射手座會出來安慰自己的朋友，而喜歡玩又喜歡帶頭的射手座又是天生康樂股長的料，只要有射手在的地方就有歡笑和快樂，所以射手座在大家心中也是很受歡迎的。

3.雙子座

雙子座是一個充滿想像力和創造力的星座，他們還有著聰明靈活的頭腦，鬼點子特別多，能和這個星座在一起聊天是一件相當開心愉快的事情，朋友之間，大家都很喜歡跟你在一起玩，雙子座的人擁有一張很會說好話的嘴巴，也因這樣會贏得大多數人的好感，尤其是剛剛認識的朋友，更會因你會說好話的嘴巴所吸引，不過大嘴巴的你有時候也喜歡和別人開一下玩笑，但有時可能因為這樣你會很容易得罪自己的朋友，所以不該開的玩笑還是不要開了。

4.牡羊座

牡羊座的人衝動、愛冒險、慷慨、天不怕地不怕，只要他們下定決心要做到的事，他們是不到黃河心不死，無論如何都要達到目的。如果牡羊座的你想要在一整群人中獲得大家的歡迎，就要有主動出擊的勇氣，牡羊座的人總是表現得很熱情、活潑，而且這個星座的人十分的大方，這個當然也很容易獲得朋友們的喜歡和信任。還有這個星座天生有著領導形的特質，讓身邊的人都會靠近你。你能經常會成為眾人的焦點，要一直保持開朗的笑容，這也是能讓大家喜歡你的必殺技哦。