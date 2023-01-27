香港「喜劇天王」周星馳在去年開設IG後，不時發文與粉絲互動，近日正逢農曆春節期間，他更親自寫春聯並將抽出20位「有緣人」贈送，消息一出吸引國內外藝人粉絲爭相留言，如今得獎名單出爐，女星賈靜雯幸運獲獎，而另一位幸運兒竟被周星馳指定表演，讓他「開心又傷腦筋」。

周星馳在初二當天於IG上傳一段他親自提筆寫春聯的影片，在文案中寫下「『心想事成符』助你願望成真，新年新氣象，送贈有緣人」並請大家證明自己是那位有緣人，而他將會從中抽出20位「有緣人」贈送春聯，貼文曝光後吸引坤達、陶晶瑩等人留言。

然而，在昨（26）日初五開工時，周星馳在限時動態中公布得獎名單，而第一位中獎人就是女星賈靜雯，另外，還有《木曜4超玩》的製作人百祥，不過他當時留言放話，若是得獎「就加碼表演吃桌子」如今順利被周星馳翻牌「請表演」，讓他直呼「我現在開心又傷腦筋」。

賈靜雯與《木曜4超玩》的製作人百祥幸運中獎。（圖／截圖自周星馳IG）

《木曜4》製作人百祥曾放話若中獎將吃桌子，如今被翻牌讓他哭笑不得。（圖／百祥IG）

除此之外，男星陳冠希，還有香港女團COLLAR成員、香港女歌手王莞之、運動選手等等也在這一波的得獎名單中，讓網友相當羨慕，而目前周星馳已抽出7人，接下來還有13個名額尚未公布。