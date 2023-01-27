副總統賴清德接掌民進黨主席後，引發外界對2024總統大選的討論。媒體人王尚智認為，國民黨會由新北市市長侯友宜出征，民進黨則由賴出馬，賴的副手人選將是駐美代表蕭美琴。此說法引熱議，不少網友一看到蕭的名字便直呼驚訝，認為她能力、資歷堪憂且恐過度親美，有人更大喊「憑什麼？」

王尚智昨（26日）在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉中表示，國民黨會是「侯X配」；民進黨若是賴清德出來，副手一定是蕭美琴，因為要考慮美國的因素，不能沒有蕭。

王尚智指出，從民進黨基層來說，他們對定賴清德於一尊的期待已是非常堅固和穩定，前副總統陳建仁則沒有這樣的基層實力，所以2024民進黨應該就是賴出來了。至於副手人選，蕭美琴本身的派系和結構色彩並不濃厚，且蕭是美國非常信任、直接對話的人士，民進黨還是要看美國的臉色，所以賴沒有更好的選擇；無論在民進黨內還是基層，蕭的整體形象都是可以的，加上男女的搭配也是加分的。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「蕭美琴，的確有可能，但她的角色根本就是個來督軍的『線民』」、「蕭美琴？不會吧！是林佳龍吧！他準備得那麼久」、「蕭美琴的能力跟資歷，綠營內一定有人不服」、「憑什麼是她？」「反正民進黨就是親美，凡事都要看美國臉色」、「乾脆直接請美國派人來台參選算了」。