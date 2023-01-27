本土疫情至今仍每天增加逾萬例，急診科醫師白永嘉分享，很多輕微感冒的人在家快篩陰性，到醫院一驗就變陽性，這樣的案例多到見怪不怪，反而很佩服至今沒確診過的人，因此想開個「天選之人」簽到樓，其中一位護理師媽媽分享，3歲兒子確診，她在隔離病房陪病10天，至今都沒確診，引起網友討論。

白永嘉昨在臉書上分享，在急診室工作，看到很多輕微感冒的人，在家快篩陰性，症狀多是頭暈、食慾不振和全身倦怠，而陪病的家屬也都沒有症狀，但到了醫院看診快篩，一驗竟然都是陽性，人數多到他見怪不怪，很佩服到現在仍沒有確診過的人。

白永嘉表示，到現在都還沒確診過的人，不是防疫做得很好，就是天選之人，邀請還沒確診過的人簽到。貼文吸引了8千多位網友狂讚，不少民眾簽到，「全家簽，真的很努力防疫」、「吃確診吃過的，睡在確診者旁邊都沒事」、「簽到，全家只有老公確診過，她和小孩都沒有」、「簽一個，在急診上班還沒確診過」。

其中重症加護醫師陳志金也留言簽到，讓白永嘉忍不住驚呼「猛！」也吸引500多人朝聖，讓不少網友驚呼「這根本是天選打工人！」另有一位護理師則分享，3歲兒子確診，和兒子關在病房隔離10天，她至今仍未中獎，希望可以繼續當天選之人，引起網友討論，「為母則強，加油」、「超誇張超神勇，偉大的母親，辛苦的護理師！」