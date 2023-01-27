日本近期有位美女模特兒將自己與阿嬤50年前的超仙美照合成一部影片並放在自己的社群平台上，更曬出多張阿嬤製作的美食，大讚：「令我驕傲的阿嬤，你的廚藝是世界上最好的。」意外引發網路熱議，更登上日本節目，截至目前該影片已經累積多達270萬的播放量，並有13萬人按讚分享。

日本模特兒「mirei」在今年元旦當天在多個社交平台諸如抖音、IG上更新一則影片以及多張照片，只見照片中是現年70多歲的阿嬤50年前留下的青澀美照，留著一頭長髮的她，以制服風的打扮及慵懶的神情，意外擄獲不少現代粉絲的芳心。

此外，孫女亦在該篇貼文中透露阿嬤的手藝相當了得，並曬出多張美食照片，舉凡日式便當、餃子、冰淇淋、年輪蛋糕、燒肉等等都是她的拿手好菜，更大讚奶奶的廚藝是世界上最好吃的。

貼文及影片PO出後，甚至登上日本TBS電視台的節目《Nスタ(N Star)》，更引發日網騷動，更有台灣網友將其照片放到PTT上，引發台日網友們紛紛驚呀基因遺傳的強大，直呼：「兩人都太漂亮了，基因也很厲害」、「這時尚感不輸給現代人」、「突然好奇讓奶奶情定終身的爺爺真面目」。此外，也讓不少網友們思念起自己的阿嬤，指出：「害我現在想見我奶奶了」、「我奶奶的廚藝也超級好。」