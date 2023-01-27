蔡英文今（27）日開記者會。（取自中時新聞網）

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新任行政院長陳建仁（中）。（取自中時新聞網）

感謝蘇貞昌！宣布陳建仁接任行政院長 蔡英文舉他「劇本名言」：再精彩也要翻篇

蔡英文於今（27）日上午10時對外宣布新揆人選，確定由前副總統陳建仁接任行政院長，在記者會中蔡英文分別對蘇貞昌表達感謝之意，也期許新內閣完成四大工作，但記者會並未宣布閣員名單。

蔡英文表示，她非常肯定蘇貞昌任內的貢獻，這4年來面對百年大疫與極端氣候，政府守住了非洲豬瘟、穩定了疫情也確保了供水問題，更在1年達成「班班有冷氣」政績。蘇總是穩定政府與支持她的力量，過去做不到的，蘇都化不可能為可能做到了，她對蘇充滿感激。也因為蘇的忍辱負重，幫她扛住了許多壓力，讓她能夠專注於國防、外交、兩岸相關事務，相信台灣的歷史也會為蘇寫下篇章：蘇貞昌就是最有魄力、有執行力的行政院長。

蔡英文強調，蘇貞昌已多次向她提出請辭，縱有再多的不捨，再精采的劇本也必須翻頁，她宣布由陳建仁出任行政院長，為國家打造下一階段的目標。她期許新的內閣團隊能夠持續盤整，疫後的復甦步調，還有育兒、長照、掃毒、掃黑等民生舉措，並且要提升農漁民的生計與農漁產競爭力，同時提升國家基礎建設，也要鞏固台灣半導體優勢並打造未來更具競爭力的體質。

蔡英文最後表示，蔡英文再次對蘇貞昌喊話「辛苦了」，強調這4年蘇有多辛苦她最知道。面對變局與挑戰，她不會看到悲觀與困難而是要找到信心，她對陳建仁有信心。

【LIVE直播】陳建仁確定接掌閣揆 總統蔡英文記者會正式宣布｜2023.01.27

陳建仁坦言，蔡英文向他徵詢出任行政院長時，他確實有相當的猶豫，因為必須放下手上重要的學術研究工作，還有許多國際學術交流合作的計畫要進行，且誠然要延續蘇貞昌如此傑出的成績，他也擔憂自己無法挑下如此重擔。但全球與台灣都面臨疫後堅韌重建的必要性與挑戰之際，大家必須放下自我，思考該如何承擔為台灣付出。