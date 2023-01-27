氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至初八（29日），「寒流」影響，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在「輻射冷卻」加持下，清晨仍有6度左右的平地最低氣溫，要注意保暖。年初六北海岸、大台北近山區及東半部偶有零星飄雨的機率，桃園以南晴朗穩定，年初六各地區平地氣溫：北部7至13度，中部8至18度，南部8至24度，東部9至20度。

吳德榮表示，年初七（28日）、八（29日）大台北多雲，桃園以南晴朗，東半部晴時多雲、偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(30日)起至週三(1日)乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，氣溫降得很低，日夜溫差很大，下週一、二清晨平地最低氣溫仍在8度左右，皆需注意。下週四(2日)另一波相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定。