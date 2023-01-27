藝人張文綺從歌唱選秀節目出道，近年轉戰主持圈，人氣不斷飆升，不只能唱歌又會模仿，幽默感十足的她，也深受不少綜藝節目喜愛，被封為「綜藝小天后」。近期張文綺自創副業品牌鹹酥雞店，過年期間很常到店裡幫忙，也讓不少粉絲買鹹酥雞時「直擊」女神本人。

張文綺家中本來就是在高雄賣鹹酥雞，孝順的她放假都會在家裡幫忙，她對鹹酥雞生意駕輕就熟，於是長大後有了資金，便選擇鹹酥雞當作副業，店名還結合自己的名字取叫「炸綺來」。

「炸綺來」在台中已經有兩家店面，張文綺也透露未來有可能會有第三家，不少粉絲都成為忠實客戶，店內的大小事都是張文綺親力親為，偶爾還能看到本人在炸鹹酥雞，讓顧客力讚張文綺的努力與認真，店內生意也越來越興隆。

不少粉絲看到張文綺炸鹹酥雞的模樣，紛紛發限時動態標記她，張文綺也會一一回覆轉發，相當親民，過年期間原本只安排初四會在西區店和北屯店服務，沒想到初五因為太多粉絲來，盛情難卻之下，她決定繼續留在店裡服務大家，也號召初五有經過的朋友，可以來探探班，吃吃鹹酥雞。