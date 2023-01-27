安平運河旁路邊23日發生一對情侶當街扭打，女方疑似不滿男友找車位太久，下車後氣到拿寶特瓶砸車，男方當場暴怒扯對方衣領，還把對方推倒在地。（翻攝自臉書「台南大小事」）

安平運河旁路邊23日發生一對情侶當街扭打，女方疑似不滿男友找車位太久，下車後氣到拿寶特瓶砸車，男方當場暴怒扯對方衣領，還把對方推倒在地。（翻攝自臉書「台南大小事」）

台南安平運河旁路邊23日發生一對情侶當街扭打，女方疑似不滿男友找車位太久，下車後氣到拿寶特瓶砸車，男方當場暴怒扯對方衣領，還把對方推倒在地，另名友人在旁勸架，影片在網路瘋傳，4名員警後來到場平息口角，網友酸說「台南什麼時候變動物園了」、「車子才是男人的正牌女友吧」。

臉書「台南大小事」有網友分享影片，當時該對男女在路邊停入車格後，2人在車外開始互相叫囂吵架，男子氣到回駕駛座，女子則拿寶特瓶砸向轎車，男子隨後暴怒上前一把扯住對方衣領，將對方架回車旁，一旁還有另名男子急忙勸架，只見男子仍不斷朝女方大吼，對方甚至一度被推倒在地。

原PO分享影片稱「只是為了想吃碗冰而已，為何男生要打女生」後來4名員警到場關切後，雙方怒氣才消散；據悉整起事件發生在大年初二，該對情侶和一名友人在台南運河想吃冰，因為該區域停車位較難找，女方疑似嫌棄男友停車慢才爆發口角，影片曝光引起不少討論。

其他網友留言「台南什麼時候變動物園了」、「我在猜，這對男女以後還是會結婚」、「車子才是男人的正牌女友吧」、「邊吃冰還有好戲看」、「過年出門就是塞+排隊，男人開車累+爆躁，女人在旁就別在火上添油了，都是言語態度口氣惹的禍」、「是先砸車才被打嗎」、「冰的…的最佳詮釋」。