高端騎士＋抄襲仔組閣？羅智強問全天下老師這句1.2萬人暴動

總統蔡英文25日正式徵詢並敲定由前副總統陳建仁接任閣揆，預計於今（27）日上午10時召開記者會宣布，而副閣揆人選外傳已內定由桃園市前市長鄭文燦接任。「仁燦」內閣未演先轟動，國民黨台北市前議員羅智強便諷刺道：「最高端的行政院長，抄論文的行政副院長，這個黨真的太狠了，各級學校的老師，還抓不抓學生作弊呢？」此言獲得破1.2萬個讚，大批網友氣憤不已。

張惇涵表示，針對新任閣揆人選，在蔡總統25日下午邀請陳建仁，就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳後定案，總統並立即告知行政院院長蘇貞昌及副總統賴清德。蔡預計將在今日上午10時於總統府召開記者會正式宣布，待總統府宣布新任閣揆後，行政院最快下周一舉行臨時院會通過內閣總辭案。

此外，副閣揆人選外傳已內定由鄭文燦接任。鄭25日受訪時，盛讚陳建仁人格特質有宗教家的情懷，也有科學家的理性，相信他會把內閣團隊帶得很好；至於是否接任副院長？鄭則語帶保留說，蔡總統會在人事布局做最好安排。

羅智強昨日在臉書發文寫道：「最高端的行政院長，抄論文的行政副院長，這個黨真的太狠了，各級學校的老師，還抓不抓學生作弊呢？」並強調「天佑台灣」四字。此文吸引破1.2萬個讚、超過800則留言，迴響極為熱烈，網友紛紛表示：「台灣人民太可憐又可悲，最高端的行政所長品格操守劣質不良」、「現在教育抓考試不作弊的。會作弊才有官做！不是嗎？」「不是天佑台灣，是自己要自立自強，沒辦法，神明上帝都沒輒了」。