女星小甜甜與老公宋先生近期家暴風波鬧得滿城風雨，更連帶宋逸民教會也牽扯其中，如今雙方已決定打離婚官司，預計將在年後正面交鋒；然而先前宋先生的聲明中指出雙方相差13歲，小甜甜也曾在節目上透露，老公「初夜」就是獻給自己。

小甜甜過去在《命運好好玩》節目表示，自己的老公非常年輕，平時只看YouTube連小S都不認識，一席話讓主持人何篤霖忍不住問「你老公滿30歲了沒」小甜甜才承認老公20多歲而已，在旁的楊皓如接著問「妳該不會是他的初夜吧？」小甜甜也大方承認「對！對！這倒是真的！」並強調「自己是宋先生第一個認真的女朋友，所以他把這個（初夜）看得很重。」此話一出，讓現場大家相當震驚「原來宋先生認識小甜甜前是處男、母胎單身！」

如今雙方已撕破臉，小甜甜日前更在臉書貼文稱宋先生為「前夫」，而宋先生也回應「雖然離婚協議書尚未達成共識簽字，我就變成前夫了，但看到前夫兩個字我覺得好像先解脫一半，太好了」，接著開撕「前妻」過往在螢幕前的良好形象，並直言與她相處的三年「我絕對相信前妻的前任男友張先生（張峰奇），在好幾年前向媒體訴說，前妻所說過、曾做過的事情，只『因為我親身經歷』」。

另外，有網友發現宋先生近日清空IG上有關小甜甜的所有合照，並將自我介紹欄位中「今世情人」一行字拿掉，只留下與哥哥及「前世情人」的照片，這段差13歲的姊弟戀徹底決裂，令人不勝唏噓。