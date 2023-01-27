Joel Embiid does DX's suck it taunt and doesn't get a tech. Suddenly, the NBA is cool again.pic.twitter.com/padHYSkHG7 — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) January 26, 2023

七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）在場上充滿激情，擅長用過於誇張的肢體動作來振奮隊友士氣，不過26日面對籃網的比賽上，恩比德在一次上籃進算加罰後，做出雙手向前交叉、將下半身往前頂的舉動，遭到外界批評動作不雅，而恩比德賽後則是喊冤：「這是向我最喜歡的摔角選手Triple H致敬」

籃網前鋒班西蒙斯（Ben Simmons）再度回到76人主場，比賽還沒開打火藥味就非常濃厚，米爾頓（Shake Milton）更是嗆聲要把球做給恩比德，果不其然開賽之後，恩比德不斷要球強打班西蒙斯，讓這段恩怨情仇充滿看頭，這也是兩人分開之後首次站上球場交手。

在這場一共出現45次犯規、7次技術犯規的比賽中，當時恩比德並未受到裁判們的關切，但至今仍保持良好關係的前隊友吉米巴特勒（Jimmy Butler）卻不給面子，在IG開玩笑表示恩比德應該要被聯盟罰款。受傷高掛免戰牌的籃網巨星杜蘭特（Kevin Durant）也跟著嘲笑恩比德的慶祝動作。

恩比德做出這慶祝動作是有理由的，因為WWE（美國職業摔角）日前才在七六人主場Wells Fargo Center舉辦旗下品牌節目RAW的30周年慶祝活動，由Triple H及尚恩麥可（Shawn Michaels）所率領的著名摔角團體DX（D-Generation X）在該巡迴賽事中回歸，恩比德正是模仿他們賽前挑釁、羞辱對手的動作，只不過這在劇情勁爆的WWE行得通，搬到闔家觀賞的籃球賽恐怕不太恰當。