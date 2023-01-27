台日混血女星渡邊直美出道多年，以直率的搞笑風格走紅，其「棉花糖身材」更是備受矚目，截至目前已前往美國發展3年的她，曾透露出演歌舞劇而爆瘦20公斤，日前更在個人社群平台上曬出近況照，自信展現金光燦燦的新髮色以及被外國帥哥狂親的模樣，意外引發網路熱議。

時常在社群平台和粉絲們分享生活大小事的渡邊直美，在IG上已累積近千萬名粉絲關注，24日她在IG上曬出一系列去阿爾卑斯山滑雪的照片，以一頭金色新髮造型亮相鏡頭前，更被外國濃眉大眼的帥哥摟住親吻。此外，她也寫下：「第一次來奧地利的城市基茨比厄爾(Kitzbühel)！高山世界錦標賽舉行的歷史城市！」並直言：「近距離看到比賽，能在這裡滑雪真的很印象深刻」，最後更附上一張整個人趴在雪地上的照片展現自己激動萬分的心情。

貼文一出後，吸引大量粉絲們前來朝聖，紛紛留言：「看到最後一張照片，讓我笑了」、「謝謝你向我們展示了精采的演出」，此外有網友好奇詢問在網路上看見渡邊直美瘦了的消息，她對此也親回：「我本來不想減肥的，但我只是因為音樂劇一直跳舞，脂肪就飛走了。」

事實上，渡邊直美去年出演美國音樂劇《髮膠明星夢》時，曾在IG上發文表示自己很開心劇組成員們在疫情期間均未染疫，並安然完成演出活動，更自曝為了表演，因又唱又跳的行程，瘦了多達20公斤，讓不少粉絲們相當為她開心，也笑回：「可以再多吃點牛排和冰淇淋了。」