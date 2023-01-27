小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國及荷蘭的官員據傳將於當地時間27日在華盛頓召開會議，預計最快將在月底前達成對中國的晶片技術出口管制。荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）對此警告，美國主導的晶片技術出口管制會波及所有國家，並可能促使中國加速開發出先進的晶片製造技術。

【1】美荷擬加碼對陸出口管制 半導體設備大廠ASML示警

隨著美中科技戰火升溫，半導體已成為兩大經濟體的主要戰場。美國正加碼拉攏抵制中方的盟友，荷蘭和日本亦表達站隊美方的意願。在此背景下，ASML在中國市場銷售可能面臨更多限制。

據路透報導，艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）表示，中國晶片企業希望購買他國設備以維持在全球市場的競爭力。若無法買到相關設備，中國晶片企業將被迫自行研發，「儘管需要時間，但最終他們會達到目標」。

【2】美上季GDP增2.9%優於預期 道瓊上漲205點

拜消費者支出增加所賜，美國去年第四季國內生產毛額（GDP）初值季增年率為2.9％，顯示在高利率環境下，經濟依然強勁。報告亦顯示通膨明顯下降，聯準會（Fed）偏好的通膨指標－個人消費者支出（PCE）物價指數，上季增加3.2％，大幅低於第三季的增加4.8％。受此消息激勵，道瓊指數上漲 205.57 點，以33949.41點作收。

【3】陳建仁組閣 1／31上任

府院二巨頭26日分別約詢相關人事布局。總統蔡英文分別約詢前交長林佳龍及總統府秘書長李大維後，確定由林佳龍接任總統府秘書長，李大維則回任海基會董事長。同時因論文門備受爭議的國安局長陳明通已向總統請辭，總統同意由外交部次長蔡明彥接任。

【4】港股兔年開紅盤 跳漲2.37％

港股26日迎接兔年首個交易日，在美股大漲的利多氣氛帶動下，各概念股普遍上揚，恒生指數開高走高，終場大漲522.13點升2.37％，報22,566.78點，創近11個月新高。業內人士分析，隨著大陸進一步開放，陸港股市短線有望延續上漲行情。

【5】特斯拉接單估生產量2倍 股價飆漲11%

特斯拉25日公布去年第四季業績，該季淨利創下37億美元紀錄，年增幅逼近六成。執行長馬斯克表示，目前電動車訂單是生產量的兩倍，今年銷售可望達180萬輛，一掃電動車需求減弱的市場憂慮，激勵特斯拉26日股價大漲逾10％，收在160.27美元。