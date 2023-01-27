過年期間出遊用餐，花錢事小，最怕體驗不佳。一名網友抱怨，他春節期間去高雄旗津吃海產，沒想到連上4道菜都是冷的，一氣之下打算帶全家走人，老闆見狀才端出烏魚子。店家今回應，上菜順序有先告知該名顧客，「我們在地經營30幾年，真的不好早就倒了」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」分享親身體驗，他年初四帶家人到旗津玩，隨意找一家海產店，點了5000元合菜，沒想到前4道都是冷的，包括拼盤、壽司、軟絲、清蒸沙蝦，氣得喊不吃了，老闆才拿出烏魚子招待。

原PO堅持走人，最後雙方各退一步，老闆算他3道菜及飲料錢共1630元，原PO酸「麥茶、蘋果西打必點，其他真的不推薦」。

被點名的店家今回應，老闆表示，初四客人很多，當天確實有不少菜是預先做好的，但熱菜不可能事前準備，尤其海鮮一定要現炒現煮，怕客人等太久，所以有菜就先出，事先也都有告知，沒想到還是引起客人不滿。