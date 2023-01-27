乳癌是台灣婦女發生率第1名癌症，每天約31位婦女被診斷罹患乳癌，6位因乳癌喪命；一名男網友說每次與女友嘿咻時都習慣摸對方乳房，某次竟摸到沒摸過的硬塊，他立即要女友快去檢查，果然查出是乳癌二期，文章曝光其他網友大讚「你是妳女友的貴人」，也有人說「那我必須找會認真摸我奶的男友」。

該男網友在Dcard發文，他每次與女友嘿咻的時候都習慣會摸對方胸部，但某此他發現摸到「之前沒摸到過的硬塊感」，女友雖然說不會痛，他仍要對方去檢查並幫忙安排看診，果然查出來是乳癌二期，他當下得知後心情相當低落，目前正陪伴女友做後續治療，為此發文呼籲女子應該定時檢查身體有沒有什麼異狀。

其他網友留言「你是妳女友的貴人」、「能切除就全切，不要吝嗇，乳癌好好治療存活率是很高的」、「就說我們男生不是手賤，真的只是出於擔心…女友就是不信」、「我治療做過年紀只有25歲的乳癌病友，平時對自己的乳房還是要留心」、「看完這篇嚇得我趕緊摸摸自己的奶」、「那我必須找會認真摸我奶奶的男友」。

根據衛福部國民健康署資料，乳癌為我國婦女發生率第1位的癌症，發生高峰約在45-69歲之間，約為每十萬名婦女188-194人，女性乳癌標準化發生率及死亡率分別為69.1及12.0（每十萬人口），每年有逾萬位婦女罹患乳癌，逾2千名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌喪命。